وصول محولة جديدة إلى محطة تحويل التيم لدعم استقرار الكهرباء في دير الزور

دير الزور-سانا



وصلت إلى محطة تحويل التيم في محافظة دير الزور محولة كهربائية جديدة باستطاعة 230/66 ك.ف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، وتحسين كفاءة التغذية في المحافظة.



وستباشر الكوادر والورشات الفنية المختصة أعمال تجهيز المحولة وتركيبها، تمهيداً لوضعها في الخدمة بعد استكمال الإجراءات والفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.



وأوضح مدير محطة توليد التيم عبيدة الكاطع في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن المحولة الجديدة ترفع استطاعة محطة تحويل التيم من 125 إلى 250 ميغا فولت أمبير، بما يعزز موثوقية التغذية الكهربائية، ويضمن استمرارية الخدمة عند خروج إحدى المحولتين من العمل، إضافة إلى زيادة كمية الطاقة الكهربائية الموردة إلى المحافظة لتصل إلى نحو 120 ميغا واط، ما يحسن واقع التغذية الكهربائية.



وأضاف: إن ورشات فرع المنطقة الشرقية لنقل الكهرباء – دائرة نقل الطاقة بدير الزور ستقوم بتركيب محولة باستطاعة 125 ميغا فولت أمبير خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يستغرق العمل بين ثلاثة أسابيع وأربعة، متضمناً ترحيل المحولة القديمة المعطوبة مع ملحقاتها التالفة، وتركيب المحولة الجديدة.



وأشار إلى أن تجهيزات المحولة الجديدة تشمل قواطع وكابلات ولوحات قيادة وحمايات ومراوح تبريد وتعبئة زيت للمحولة.



ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن جهود الشركة السورية للكهرباء لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين واقع التغذية في محافظة دير الزور.