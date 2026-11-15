إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على البحرين وتأكيد التضامن معها

عواصم-سانا

أدانت السعودية ومصر والأردن واليمن اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية ‏التي استهدفت مملكة البحرين بطائرات مسيّرة، مؤكدة تضامنها الكامل معها ‏ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.‏

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد ‏العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل ‏معها في إجراءات حماية أمنها واستقرارها.‏

وأكدت الوزارة، في بيان عبر منصة “إكس”، أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً ‏للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددة على ضرورة الوقف الفوري ‏للهجمات والمضي بخطوات جادة لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.‏

مصر: الاعتداءات انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها

من جانبها، أدانت مصر الاعتداءات التي استهدفت البحرين، معتبرة أنها ‏تمثل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً يزيد ‏التوتر في المنطقة.‏

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامن مصر الكامل مع ‏البحرين ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ‏وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن البحرين ‏ودول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، ويشكل إحدى ‏ركائز الأمن القومي العربي.‏

ودعت الوزارة إلى وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ‏لاحتواء التوترات الراهنة.‏

الأردن: تضامن كامل مع البحرين في حماية سيادتها

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداءات ‏الإيرانية على البحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها ‏واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع البحرين ووقوفه إلى جانبها في ‏جميع الخطوات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها ‏والمقيمين فيها.‏

اليمن: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، ‏تضامن اليمن الكامل مع البحرين ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية ‏أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.‏

ودعت اليمن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ‏لوقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن ‏منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية ‏الإيرانية قبل بلوغ أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي ‏المملكة.‏