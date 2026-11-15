إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على البحرين وتأكيد التضامن معها

عواصم-سانا
أدانت السعودية ومصر والأردن واليمن اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بطائرات مسيّرة، مؤكدة تضامنها الكامل معها ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل معها في إجراءات حماية أمنها واستقرارها.
وأكدت الوزارة، في بيان عبر منصة “إكس”، أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للهجمات والمضي بخطوات جادة لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
مصر: الاعتداءات انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها
من جانبها، أدانت مصر الاعتداءات التي استهدفت البحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً يزيد التوتر في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامن مصر الكامل مع البحرين ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن البحرين ودول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، ويشكل إحدى ركائز الأمن القومي العربي.
ودعت الوزارة إلى وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات الراهنة.
الأردن: تضامن كامل مع البحرين في حماية سيادتها
بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداءات الإيرانية على البحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع البحرين ووقوفه إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
اليمن: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، تضامن اليمن الكامل مع البحرين ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
ودعت اليمن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل بلوغ أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي المملكة.