الدفاع المدني يواصل البحث عن رجل فُقد في مياه البحر قرب بانياس

طرطوس-سانا

تواصل فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري، منذ صباح اليوم الأربعاء، عمليات البحث عن رجل فُقد في مياه البحر قرب ساحل بانياس، أثناء غوصه مساء أمس الثلاثاء، لصيد الأسماك.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في بانياس محمد نصر الدين لـ سانا، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً من قسم شرطة بانياس صباح اليوم يفيد بفقدان رجل في مياه البحر، وفور تلقي البلاغ باشرت فرق الإنقاذ المائي عمليات البحث، حيث تم تمشيط الشاطئ في محيط موقع الغوص، للعثور على أي من مقتنياته أو دلائل تساعد في تحديد موقعه.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية حذرت سابقاً من آثار المنخفض الجوي الثالث الذي ستشهده البلاد، ويستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل، وتمتد ذروة فعاليته من ظهر اليوم الأربعاء، وحتى فجر الجمعة.