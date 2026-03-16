وفاة شخص وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات قسد بريف الرقة

الرقة-سانا

توفي شخص، وأصيب آخر، جراء انفجار لغم من مخلفات قسد صباح اليوم الإثنين في موقع مركز الأقطان السابق في ناحية عين عيسى، بريف الرقة الشمالي.

وأوضح المدير الإداري لمشفى عين عيسى محمد عبد الرحيم الخليل لمراسل سانا أن الانفجار أسفر عن وفاة شخص، وإصابة آخر تم إسعافه إلى مشفى الرقة الوطني لتلقي العلاج.

وبيّن الخليل أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث في البداية، بسبب انتشار الألغام، ومخلفات الحرب في محيط المكان، ما شكّل خطراً على فرق الإنقاذ والأهالي.

وأضاف: إن “جثمان الشخص المتوفى لا يزال في موقع الانفجار، حيث تعذر انتشاله حتى الآن، بسبب وجود ألغام وأجسام غير منفجرة في المنطقة، الأمر الذي يستدعي تدخل الفرق المختصة للتعامل مع الموقع بشكل آمن”.

ولا تزال مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات ‏بليغة، وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وتعرقل عودة المدنيين إلى ‏منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.‏

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك