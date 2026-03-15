بدء توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من السعودية على المخيمات والأهالي العائدين لقراهم بريف إدلب

إدلب-سانا

وزعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب اليوم الأحد، كميات من اللحوم المقدمة من المملكة العربية السعودية، على عدد من سكان المخيمات والأهالي العائدين حديثاً لقراهم وبلداتهم المحررة بريف المحافظة.

بهاء الدين مغلاج معاون مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة، بين في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية استلمت شحنة من لحوم الأضاحي المجمدة من المملكة العربية السعودية، بلغت حصة المحافظة منها 1315 كرتونة، كل منها تحوي على تسع حصص، يبلغ وزن الحصة الواحدة نحو ثلاثة كيلو غرامات، لافتاً إلى أنه تم تقسيم الكمية إلى قسمين أحدهما مخصص لأهالي المخيمات، والآخر للبلدات المحررة حديثاً في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

بدوره مدير دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سراقب محمود يوسف الحاج أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن مديرية الشؤون الاجتماعية في إدلب سلمت عدداً من دوائرها بالمحافظة كميات من اللحوم المجمدة لتوزيعها على الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم والمهجرين قسراً بفعل النظام البائد، مبيناً أن المبادرة استهدفت قرى وبلدات في ريفي سراقب وإدلب، منها محاريم والدهيبة والحسنية والتليجينة وتل فخار، من أجل تخفيف المصاريف عن الأهالي في الشهر الفضيل.