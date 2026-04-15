الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء مستقرة وغائمة في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو (3-5) درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المناطق.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن الجو نهاراً يكون مستقراً وغائماً جزئياً بشكل عام، مع استمرار الأجواء السديمية، وخاصةً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية الشرقية.

وتوقعت المديرية أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على المنطقة الساحلية والجنوبية الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: