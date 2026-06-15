مباحثات سوريّة– أردنية لتعزيز إدارة حوض اليرموك وتطوير التعاون المشترك

IMG 20260615 151808 398 مباحثات سوريّة– أردنية لتعزيز إدارة حوض اليرموك وتطوير التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير، ومعاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود سبل تعزيز التعاون الثنائي في إدارة حوض نهر اليرموك، بما يضمن الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية المشتركة، ويخدم مصالح البلدين.

IMG 20260615 151818 924 مباحثات سوريّة– أردنية لتعزيز إدارة حوض اليرموك وتطوير التعاون المشترك

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الجانبين أكدا أهمية تطوير التعاون الفني وتبادل البيانات والخبرات، وتفعيل أعمال اللجان المشتركة، والعمل على تنفيذ مشروعات مائية تسهم في رفع كفاءة إدارة واستثمار مياه الحوض، بما يعزز الأمن المائي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المشترك بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، ويحقق المنفعة المتبادلة في إدارة الموارد المائية المشتركة.

IMG 20260615 151824 594 مباحثات سوريّة– أردنية لتعزيز إدارة حوض اليرموك وتطوير التعاون المشترك

وكانت العاصمة الأردنية عمّان استضافت في الـ 19 من نيسان الماضي اجتماع سوري أردني لبحث مشروع “تحديث الدراسة المرجعية الهيدروسياسية لنهر اليرموك”، حضره شركاء دوليون وخبراء في قطاع المياه، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) .

وعقد أمس الأحد في دمشق اجتماعاً موسعاً، بين وزراء من الحكومة ‏السورية مع نظرائهم من الوفد الوزاري الأردني، لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي ‏عُقدت في عمّان في الـ 12 من نيسان الماضي، حيث استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه، وأكّدا أهمية تنفيذ مخرجاتها، وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين الشقيقين.

فرض حظر تجوال في حيي الجورة وطب الجورة بدير الزور
القبض على طيار سابق في سلاح جو النظام البائد بتهمة قيادة ميليشيات تابعة للمخابرات الجوية
الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على العقيد المجرم قصي وجيه إبراهيم
حالة الطقس: الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مستقرة في أغلب المناطق
هيئة العدالة الانتقالية: اعتقال أحد مسؤولي كيماوي الغوطة يثبت أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك