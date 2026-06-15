مباحثات سوريّة– أردنية لتعزيز إدارة حوض اليرموك وتطوير التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير، ومعاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود سبل تعزيز التعاون الثنائي في إدارة حوض نهر اليرموك، بما يضمن الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية المشتركة، ويخدم مصالح البلدين.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الجانبين أكدا أهمية تطوير التعاون الفني وتبادل البيانات والخبرات، وتفعيل أعمال اللجان المشتركة، والعمل على تنفيذ مشروعات مائية تسهم في رفع كفاءة إدارة واستثمار مياه الحوض، بما يعزز الأمن المائي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المشترك بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، ويحقق المنفعة المتبادلة في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وكانت العاصمة الأردنية عمّان استضافت في الـ 19 من نيسان الماضي اجتماع سوري أردني لبحث مشروع “تحديث الدراسة المرجعية الهيدروسياسية لنهر اليرموك”، حضره شركاء دوليون وخبراء في قطاع المياه، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) .

وعقد أمس الأحد في دمشق اجتماعاً موسعاً، بين وزراء من الحكومة ‏السورية مع نظرائهم من الوفد الوزاري الأردني، لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي ‏عُقدت في عمّان في الـ 12 من نيسان الماضي، حيث استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه، وأكّدا أهمية تنفيذ مخرجاتها، وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين الشقيقين.