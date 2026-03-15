الفرق الخدمية تستجيب لآثار المنخفض الجوي في المحافظات السورية

دمشق-سانا

شهدت المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية غزيرة، وعواصف مطرية أدت إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق والشوارع الرئيسة، حيث استجابت الفرق الخدمية لتبعات الحالة الجوية متخذة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة.

وعملت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية منذ مساء يوم أمس السبت، وفق ما ذكرته عبر قناتها على تلغرام، اليوم الاحد، على تصريف مياه الأمطار من المنازل والأقبية وفتح الممرات المائية وشبكات الصرف الصحي، وسحب السيارات العالقة.

التعامل مع الأضرار الإنشائية

تضمنت عمليات الاستجابة التعامل مع الأضرار الإنشائية في بعض الجدران والمباني، وتنفيذ جولات تفقدية على الطرق الدولية والمناطق السكنية والمخيمات لمراقبة الأوضاع وتأمين المدنيين ومنع وقوع الحوادث.

كما عملت الفرق على فتح أكثر من 89 ممراً مائياً، وتنفيذ أكثر من 11 عملية سحب لمياه الأمطار المتجمعة في المنازل والأقبية، والاستجابة لـ 4 جدران وأبنية مهددة بالانهيار، وتفقد 6 منازل و10 خيم متضررة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة، وسحب سيارات عالقة في الوحل أو منحرفة عن الطريق بسبب ضعف الرؤية.

تجمعات مائية في طرق دمشق

وفي مدينة دمشق، أدت الهطولات المطرية الغزيرة المصحوبة بالرعد وتساقط البرد؛ إلى تجمعات مائية في عدد من الطرق والأنفاق، وانهيار جدارين متصدعين بدمشق القديمة،

وتسببت الأمطار الغزيرة بحدوث سيول وتجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع والأحياء والأنفاق الرئيسة، وتسرب المياه إلى عشرات المنازل والطوابق السفلية والمحال التجارية في مناطق مختلفة من المدينة.

وشهدت أنفاق نهر عيشة والأمويين والثورة والفيحاء ودوار الكارلتون والمواساة وكفرسوسة، إضافة إلى شوارع شكري القوتلي والثورة وبغداد والقصاع وبيروت وحارات المجتهد وباب سريجة والقنوات ودمشق القديمة وسوق الحميدية، تجمعات مائية كبيرة، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية في معظم المحاور الرئيسة، وسيول جارفة في حيي المهاجرين وركن الدين.

استنفار الفرق

أكدت محافظة دمشق عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، أن فرق مديرية دوائر الخدمات انتشرت في مختلف أحياء العاصمة، وتعمل بشكل متواصل على إزالة المياه المتجمعة في الأنفاق وشوارع المدينة، للتخفيف من آثار الظروف الجوية الصعبة وضمان سلامة حركة السير والمواطنين.

مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق، أشارت إلى أن فرق الدفاع المدني استنفرت واستجابت لأكثر من عشرين موقعاً بعد منتصف الليل، وعملت على تصريف المياه من الطرقات العامة وإعادة فتحها أمام حركة المرور، كما تعاملت مع حالتي انهيار لجدران متصدعة في دمشق القديمة، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن تأثر سوريا بمنخفض جوي عميق، مشيرة إلى أن الهطولات ستستمر خلال ساعات الليل فوق معظم المناطق، وأنها ستكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد مع تحذيرات من تشكل السيول في المناطق المنخفضة.