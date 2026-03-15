الأمن الداخلي يوقف 12 شخصاً في عملية أمنيّة مركزة ضدّ “داعش” في البوكمال والبصيرة

دير الزور-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي نفذت، خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليةً أمنية مركّزة أسفرت عن توقيف 12 شخصاً مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في منطقتي البوكمال والبصيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد، أن هذه العملية جاءت بعد متابعة استخباراتيّة دقيقة ورصدٍ لتحرّكات عناصر يرتبطون بأنشطة تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وقالت: إن الإجراءات الميدانية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص في منطقة البوكمال، إضافة إلى توقيف خمسة آخرين في منطقة البصيرة، بينهم شخصيات قيادية بارزة كانت تشرف على التخطيط لعمليات تمسّ أمن المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيانها أنّ التحقيقات لا تزال جارية مع جميع الموقوفين لدى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقِّ مَن تثبت مسؤوليته.

كما أشارت إلى أنها تواصل، بالتعاون مع الجهات الاستخباراتية، متابعة أيّ نشاط قد يهدّد أمن المواطنين واستقرار المنطقة، مع الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.

ونفّذت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، أواخر شهر شباط الماضي، عملية نوعيّة أسفرت عن القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع، ما أدى إلى ارتقائه شهيداً.

