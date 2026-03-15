قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بعدة قرى في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، في عدة قرى بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من 14 آلية عسكرية، توغلت في قريتي جباتا الخشب وطرنجة، ودخلت إلى أطراف القريتين بريف القنيطرة الشمالي، وقامت بجولة في محيط المنطقة.

كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 6 آليات عسكرية، من نقطة أبو الغيثار وتوجهت نحو قرية المقرز، مروراً بقرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، قبل أن تقوم بنصب حاجز على الطريق الواصل بين قرية المقرز بريف القنيطرة وبلدة عين ذكر في ريف درعا الغربي.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس السبت في تلة الظهور المحاذية لمدخل بلدة جباثا الخشب في ريف محافظة القنيطرة الشمالي، كما توغلت قوة أخرى في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.