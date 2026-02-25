خلال جولة ميدانية.. وفد أوكراني يطلع على حجم الدمار في حي جوبر بدمشق

دمشق-سانا

زار وفد أوكراني برئاسة مدير المركز الإنساني لمكافحة الألغام ومخلّفات الحرب، معاون وزير الاقتصاد والزراعة الأوكراني إيغر بيزكار أفاينيي، حي جوبر بدمشق، واطلع على حجم الدمار الذي سببه قصف النظام البائد في الحي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وخلال الجولة في الحي بين أفاينيي في تصريح لـ سانا أن الهدف من زيارة سوريا تعزيز التواصل مع الجهات المعنية، وبحث آفاق التعاون في مجال العمل الإنساني المتعلق بإزالة الألغام، مشيراً الى أن بلاده تدرك آثار الحروب وما تخلفه من مخاطر، الأمر الذي يعزز أهمية التعاون المشترك لإنقاذ الأرواح وتأمين المجتمعات.

ولفت أفاينيي إلى أن إزالة الألغام تمثل خطوة أساسية للبدء بإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، إذ لا يمكن تنفيذ مشاريع البناء أو إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة دون ضمان سلامتها.

بدوره أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية فادي الصالح، أن سوريا تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الأوكرانية في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة الفرق الميدانية.

وأكد الصالح أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من شأنه دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تأمين المناطق المتضررة وتهيئتها لعودة السكان وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وضم الوفد الأوكراني رئيسة قسم التعاون الدولي والتنسيق بين المؤسسات في إدارة شؤون إزالة الألغام للأغراض الإنسانية ليليا موسول، والخبير في الوزارة الأوكرانية إيغر بوليشوك.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة نتيجة انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في عدد من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، ما يشكل خطراً على المدنيين، ويؤخر عودة الأهالي، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام على تنفيذ برامج المسح والإزالة والتوعية المجتمعية، إلى جانب تطوير التعاون مع الدول والمنظمات ذات الخبرة في هذا المجال، بهدف تسريع وتيرة إزالة مخلفات الحرب وتهيئة بيئة آمنة تدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.