وزير الخارجية: السوريات شريكات التحرير وبناء المستقبل

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أهمية الدور الذي تؤديه المرأة السورية في مختلف مجالات الحياة، مشيراً إلى مساهمتها الفاعلة في مسيرة بناء سوريا الجديدة.

وقال الشيباني عبر منصة “X” اليوم الأحد: “في اليوم العالمي للمرأة، ننظر إلى مستقبل سوريا بثقة أكبر بفضل الدور الذي تؤديه النساء السوريات، حيث كن شريكات في ثورة التحرير واليوم في مسيرة البناء، في بيوتهن ومجتمعاتهن ومؤسسات الدولة، ويساهمن كل يوم في رسم ملامح سوريا الجديدة”.

ويُحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار من كل عام تقديراً لدور المرأة في مختلف مجالات الحياة، وتسليط الضوء على إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تمكينها، وتعزيز حقوقها والمساواة بين الجنسين، ويشكل هذا اليوم مناسبة عالمية للتأكيد على إسهامات النساء في بناء المجتمعات، ودعم مسارات التنمية والسلام.