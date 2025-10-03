اندلاع حريق جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشمالي

DJI 0635 1 اندلاع حريق جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

اندلع حريق اليوم في الأراضي الحراجية بقرية عكو في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها على مساحة تقدر بنحو خمسة هكتارات.

DJI 0638 1 اندلاع حريق جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشمالي

وأفاد مراسل سانا بأن الانتشار الكثيف للألغام والمخلفات الحربية والذخائر العنقودية التي لا تزال تنفجر تباعاً يحول دون دخول فرق الإطفاء والأهالي إلى المنطقة لإخماد النيران.

ولفت المراسل إلى أن الحريق ما زال مشتعلاً حتى الساعة وسط مخاوف امتداد النيران إلى مساحات أوسع.

وأصيب عنصران من فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منتصف الشهر الماضي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد أثناء مشاركتهما في إخماد حريق اندلع في الغابات بريف اللاذقية.

DJI 0629 1 اندلاع حريق جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشمالي
DCIM\100MEDIA\DJI_0629.JPG
DJI 0643 1 اندلاع حريق جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشمالي
DCIM\100MEDIA\DJI_0643.JPG
dji fly 20251003 162506 630 1759497915251 photo optimized 1 اندلاع حريق جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشمالي

المجلس المحلي في دوما يطلق حملة لرش المبيدات الحشرية
مؤسسة “شروق الشمس” ترمم 4 مدارس في حي دير بعلبة ومعهد إعداد المدرسين بحمص
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: جلسات الاستماع والحوار تهدف لإشراك المواطنين في مناقشة مسار الحوار
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تقيم دورة تدريبية لتأهيل كوادر مختصة
فعالية في حلب تُضيء على مأساة عمالة الأطفال في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك