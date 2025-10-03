اندلاع حريق جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

اندلع حريق اليوم في الأراضي الحراجية بقرية عكو في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها على مساحة تقدر بنحو خمسة هكتارات.

وأفاد مراسل سانا بأن الانتشار الكثيف للألغام والمخلفات الحربية والذخائر العنقودية التي لا تزال تنفجر تباعاً يحول دون دخول فرق الإطفاء والأهالي إلى المنطقة لإخماد النيران.

ولفت المراسل إلى أن الحريق ما زال مشتعلاً حتى الساعة وسط مخاوف امتداد النيران إلى مساحات أوسع.

وأصيب عنصران من فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منتصف الشهر الماضي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد أثناء مشاركتهما في إخماد حريق اندلع في الغابات بريف اللاذقية.