انطلاق مسابقة “سفراء السنة النبوية” في مساجد درعا

درعا-سانا

انطلقت في مساجد محافظة درعا، اليوم السبت، مسابقة “سفراء السنة النبوية في حفظ الأربعين النووية” لطلاب الحلقات التربوية، بمشاركة نحو 251 متسابقاً.

وأوضح مشرف الحلقات التربوية في مديرية أوقاف درعا يوسف محمد لمراسل سانا أن المسابقة “تستهدف فئة الذكور المسجلين في الحلقات التربوية من عمر 7 سنوات حتى 18 وتتطلب حفظ الأحاديث كاملة وفق النسخة المحددة من مديرية الأوقاف، راوٍ ومخرج ومعاني مفردات، مع ضبط الشكل”.

وأشار مشرف قطاع إزرع لشؤون الحلقات التربوية محمد المسلماني أن مديرية الأوقاف تقيم مسابقة سفراء السنة النبوية بهدف تعزيز السنة في قلوب الناشئة.

وكانت مديرية الأوقاف حددت مراكز المسابقة في كل من درعا وبصرى الشام وجاسم وإزرع وجباب والمسيفرة وتسيل، ويحق للراغبين التسجيل المباشر في أي مركز معتمد ضمن العمر والمحددات المتعلقة بالمسابقة.

