الداخلية: إحباط مخطط لتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى خارج سوريا

حمص-سانا

أحبطت وحدات إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، خلال عملية أمنية نوعية في محافظة حمص مخططاً لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدّرة إلى خارج سوريا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعوَّين «ب.ع» و«إ.ع»، المتورطين في إدارة شبكة تهريب دولية تنشط عبر الحدود. وضُبط بحوزتهما نحو 400 ألف حبّة كبتاغون، تُقدَّر بوزن يقارب 65 كيلوغراماً، كانت مُعدّة للتهريب.

وقالت الوزارة: “إن الكمية المضبوطة صُودرت أصولاً، وأُحيل المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما”.

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الاستمرار بتنفيذ العمليات النوعية بحزم ويقظة عاليين، لضبط شبكات المخدرات بكل أشكالها، لحماية المجتمع والشباب، وصون الأمن العام، وإثبات قدرتها على ضمان أمن المجتمع واستقراره.

