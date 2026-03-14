دخول 15 شاحنة محملة باللحوم المقدمة من السعودية عبر معبر نصيب في درعا

٢٠٢٦٠٣١٤ ٠٩٤٢٠٧ دخول 15 شاحنة محملة باللحوم المقدمة من السعودية عبر معبر نصيب في درعا

درعا-سانا

دخلت عبر معبر نصيب الحدودي في درعا اليوم السبت قافلة شاحنات محملة باللحوم المقدمة من المملكة العربية السعودية وذلك ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

٢٠٢٦٠٣١٤ ٠٩٥٣١٣ دخول 15 شاحنة محملة باللحوم المقدمة من السعودية عبر معبر نصيب في درعا

وأوضح مسؤول التواصل الحكومي بإدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أحمد الطويل في تصريح لـ سانا أن القافلة تضم 15 شاحنة، وتحمل كميات من اللحوم المقدمة كهدية من السعودية لدعم ومساعدة الأسر الأكثر حاجة في سوريا.

وأضاف الطويل: إن وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل على توزع الكمية في كل المحافظات السورية اعتباراً من اليوم وحتى عشية عيد الفطر السعيد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار المساعدات الإنسانية والتعاون المشترك والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وتعكس معاني التكافل خلال شهر رمضان الفضيل.

٢٠٢٦٠٣١٤ ٠٩٣٩٤١ دخول 15 شاحنة محملة باللحوم المقدمة من السعودية عبر معبر نصيب في درعا
٢٠٢٦٠٣١٤ ٠٩٤٠٤٥ دخول 15 شاحنة محملة باللحوم المقدمة من السعودية عبر معبر نصيب في درعا
٢٠٢٦٠٣١٤ ١٠٣٦٢٦ دخول 15 شاحنة محملة باللحوم المقدمة من السعودية عبر معبر نصيب في درعا
تنظيم 21 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات خدمية وتجارية في درعا
افتتاح فرن آلي في بلدة معرة حرمة بريف إدلب لتلبية احتياجات الأهالي
مشروع “معاً من أجل السلم الأهلي” يختتم أعماله بالتأكيد على دعم العدالة الانتقالية
مشروع “رحلة أمان” يختتم فعالياته في دمشق بمشاركة سيدات من مراكز الإيواء وذوات الإعاقة
اتفاق شامل بين الحكومة السورية و”قسد” لوقف إطلاق النار وبدء دمج القوات والإدارات
