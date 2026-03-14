وزارة الأوقاف تولي اهتماماً بتنظيم شعيرة الاعتكاف عبر حملة “إيمان يجمعنا”

دمشق-سانا

أولت وزارة الأوقاف السورية مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان اهتماماً بتنظيم شعيرة الاعتكاف عبر تحديد المساجد المجهزة لاستقبال المعتكفين خلال رمضان لعام 1447هـ ضمن حملة “إيمان يجمعنا” الرمضانية الهادفة إلى تعزيز القيم الإيمانية وتفعيل دور المساجد في المجتمع.

وأوضح مسؤول الدعوة المسجدية في مديرية أوقاف دمشق معاذ شيخ محمد لـ سانا أن الاعتكاف سنة نبوية مباركة، وذلك من خلال لزوم المسجد لطاعة الله تعالى بهدف التفرغ للعبادة، سواء في الليل أو النهار، لمدة ساعة أو يوم، أو ليلة أو عدة أيام.

وأكد شيخ محمد أن وزارة الأوقاف أطلقت حملة “إيمان يجمعنا” التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيمانية، وترسيخ التكافل والتراحم، ونشر ثقافة الاعتدال، وتفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع، بما يسهم في بناء وعي ديني متوازن ويعكس معاني الشهر الفضيل سلوكاً عملياً.

وأعلنت إدارة شؤون المساجد في وزارة الأوقاف مطلع الشهر الجاري أسماء المساجد التي ستقام فيها سنة الاعتكاف في مختلف المحافظات السورية ضمن حملة رمضان 1447هـ “إيمان يجمعنا” حيث بلغ عددها في حلب 100 مسجد، وفي حماة 14 مسجداً، ودرعا 41 مسجداً.

كما خصص لسنة الاعتكاف 65 مسجداً في إدلب، والسويداء 5 مساجد، والقنيطرة 3 مساجد، وطرطوس 14 مسجداً، ودمشق 13 مسجداً، ودير الزور 44 مسجداً، وحمص 48 مسجداً، واللاذقية 40 مسجداً، وريف دمشق 198 مسجداً.

وتتضمن الحملة نحو مئة برنامج ونشاط ديني وثقافي واجتماعي يستهدف مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما الشباب وطلاب العلم والأسر، من أبرزها برامج “نفحات رمضانية” و”صفحات من النور”، إلى جانب مسابقات وندوات علمية، كما خصصت الوزارة أكثر من 400 مسجد لإقامة ختمات قرآنية كاملة خلال صلاة القيام.

