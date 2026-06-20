الحسكة-الرقة- سانا‏

أعلنت مديريتا إعلام الحسكة والرقة اليوم السبت قوائم الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات ‏الخاصة ‏بالمشمولين بالمرسوم رقم (13) لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس الكُرد، موزعة ‏بحسب ‏المراكز المعتمدة.‏

ووفق الإعلان جرى تحديد أماكن مقابلات الدفعة الأولى في المجلس المحلي بمدينة الحسكة بالنسبة لمركزي الحسكة والدرباسية، ومركز المدينة بالقامشلي بالنسبة لمركزي القامشلي والمالكية، ومركز استقبال الطلبات القديم بالنسبة لمركز الجوادية، إضافة إلى مديرية الشؤون المدنية بالرقة بالنسبة لمركز الرقة، وذلك وفق المواعيد والأسماء الواردة في القوائم المعلنة.

وكانت الإدارة العامة للشؤون المدنية أعلنت في 11 الشهر الجاري استكمال جمع طلبات ‏تجنيس أبناء الكرد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم (13) والمقدمة خلال فترة ‏التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المُشكّلة لهذا الغرض.‏

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) ‏لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب ‏السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة ‏والموحدة، كما نص المرسوم على اعتبار يوم الـ21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.‏

كما يتيح المرسوم الرئاسي للسكان الكرد السوريين المستوفين للشروط، بمن فيهم مكتومو ‏القيد، الحصول على الجنسية السورية، بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط ‏بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية. ‏

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