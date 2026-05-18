وزارة الأوقاف تعلن قبول أشهر جديدة من مواليد 1960 لتسديد تكاليف الحج

دمشق-سانا

أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، قراراً يقضي بقبول أشهر جديدة (4-5-6-7-8-9) من مواليد عام 1960، لتسديد تكاليف الحج لعام 1447 هجري.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أنه على المقبولين اختيار إحدى ‏المجموعات المعتمدة عبر الرابط‎ أو مسح رمز ‏QR‏.‏

وأشارت إلى أن موعد التسديد يبدأ من بداية يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 19 من شهر أيار الجاري، ولغاية اكتمال العدد المطلوب.‏

وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أصدرت الأمس الأحد، قراراً يقضي بقبول مواليد ‏جديدة تضم أول ثلاثة أشهر من عام 1960، لتسديد تكاليف الحج لعام 1447 هجري.

‏يُذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت يوم الجمعة الماضي عن زيادة المملكة العربية السعودية ‏الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة إضافية، ليصبح ‏العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجّ وحاجّة.‏

