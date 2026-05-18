دمشق-سانا
أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، قراراً يقضي بقبول أشهر جديدة (4-5-6-7-8-9) من مواليد عام 1960، لتسديد تكاليف الحج لعام 1447 هجري.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أنه على المقبولين اختيار إحدى المجموعات المعتمدة عبر الرابط أو مسح رمز QR.
وأشارت إلى أن موعد التسديد يبدأ من بداية يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 19 من شهر أيار الجاري، ولغاية اكتمال العدد المطلوب.
وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أصدرت الأمس الأحد، قراراً يقضي بقبول مواليد جديدة تضم أول ثلاثة أشهر من عام 1960، لتسديد تكاليف الحج لعام 1447 هجري.
يُذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت يوم الجمعة الماضي عن زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجّ وحاجّة.
وزارة الأوقاف تعلن قبول أشهر جديدة من مواليد 1960 لتسديد تكاليف الحج
دمشق-سانا