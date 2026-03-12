الموارد المائية في درعا تضبط أربع حفارات مخالفة

01 10 3 الموارد المائية في درعا تضبط أربع حفارات مخالفة

درعا-سانا

ضبطت مديرية الموارد المائية في درعا أربع حفارات مياه تعمل بشكل غير قانوني في عدة بلدات بريف المحافظة، وذلك بالتنسيق مع إدارتي منطقتي بصرى الشام والحراك، في إطار الجهود المبذولة لحماية المخزون المائي الجوفي من الاستنزاف.

01 7 6 الموارد المائية في درعا تضبط أربع حفارات مخالفة

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس هاني عبدالله، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن عمليات المراقبة والجولات الميدانية أسفرت عن حجز حفارتين في مدينة الحراك، وحفارة في بلدة المسيفرة، وأخرى في ضواحي مدينة نوى، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية للحد من الحفر العشوائي للآبار.

وبيّن عبدالله أن المديرية أودعت الحفارات المضبوطة مع معداتها في حرم المديرية، ويجري حالياً استكمال الضبوط اللازمة تمهيداً لتحويل المخالفين إلى القضاء المختص.

وأشار إلى أن عدد الحفارات المحجوزة منذ بدء الحملات الهادفة إلى الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بلغ 44 حفارة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار وحماية الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف والتدهور وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي ومديري المناطق.

01 1 12 الموارد المائية في درعا تضبط أربع حفارات مخالفة
01 3 10 الموارد المائية في درعا تضبط أربع حفارات مخالفة
جولة تفقدية للجمارك في الرقة ودير الزور وخطة لإعادة تأهيل المباني ووضعها بالخدمة
محاضرة في دمشق تسلط الضوء على دور الإتيكيت وأدب الحوار في بناء مجتمع متحضر
جامعة دمشق حاضرة في معرض دمشق الدولي
“بنش كرمى لعيونك”.. حملة شعبية لتحسين الواقع الخدمي في مدينة بنش بإدلب
مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية ومحافظ حلب يبحثان سبل زيادة التعاون والتنسيق بين المديريات والمؤسسات الحكومية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك