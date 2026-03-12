الموارد المائية في درعا تضبط أربع حفارات مخالفة

درعا-سانا

ضبطت مديرية الموارد المائية في درعا أربع حفارات مياه تعمل بشكل غير قانوني في عدة بلدات بريف المحافظة، وذلك بالتنسيق مع إدارتي منطقتي بصرى الشام والحراك، في إطار الجهود المبذولة لحماية المخزون المائي الجوفي من الاستنزاف.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس هاني عبدالله، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن عمليات المراقبة والجولات الميدانية أسفرت عن حجز حفارتين في مدينة الحراك، وحفارة في بلدة المسيفرة، وأخرى في ضواحي مدينة نوى، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية للحد من الحفر العشوائي للآبار.

وبيّن عبدالله أن المديرية أودعت الحفارات المضبوطة مع معداتها في حرم المديرية، ويجري حالياً استكمال الضبوط اللازمة تمهيداً لتحويل المخالفين إلى القضاء المختص.

وأشار إلى أن عدد الحفارات المحجوزة منذ بدء الحملات الهادفة إلى الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بلغ 44 حفارة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار وحماية الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف والتدهور وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي ومديري المناطق.