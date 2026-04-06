الأمن الداخلي في دير الزور يلقي القبض على قتلة الطفل محمود الدعيجي

دير الزور-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور اليوم الإثنين القبض على قتلة الطفل محمود راشد الدعيجي.

وأوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة دير الزور باسل حاج حسين في تصريح لـ سانا، أن عملية القبض على المتورطين بالجريمة النكراء جاءت بعد متابعة حثيثة ورصدٍ على مدار 24 ساعة، وعمل مشترك بين مديرية أمن دير الزور وفرع المباحث الجنائية في التحري عن ملابسات الجريمة للكشف عن القتلة.

وأكد حاج حسين التزام قوى الأمن الداخلي بمكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين، وحماية المجتمع وضمان تطبيق العدالة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم القتلة إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق الأصول القانونية.

وكانت الجهات المختصة في محافظة دير الزور عثرت يوم الجمعة الماضي على جثمان الطفل محمود راشد الدعيجي بعد أن فُقد منذ أيام عدة، وذلك بعد إبلاغ أحد الأهالي عن وجود جثة لشخص مجهول الهوية في أحد الأبنية بالمدينة.