انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الجنوبية والوسطى والجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، بينما تستمر حول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً إلى حار نسبياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية والوسطى، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتستمر الأجواء المنعشة اللطيفة خلال فترة المساء والليل مع نسبة رطوبة مرتفعة في أغلب المناطق، في حين تكون مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المنطقة الجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كم/سا، وخاصةً في المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية، تثير الغبار في المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات السورية:

دمشق34 /19
القنيطرة27 /17
درعا31 /20
السويداء27 /16
حمص30 /20
حماة33 /21
اللاذقية32 /22
طرطوس32 / 23
إدلب31 /21
حلب33 /21
دير الزور38 /25
الرقة36 /23
الحسكة38 /24
مرتفعات ريف دمشق الغربي28 /19
