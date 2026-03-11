يوم حقلي في محطة بحوث سرغايا حول تقنيات تقليم الأشجار المثمرة

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية زراعة دمشق وريفها بالتعاون مع مركز بحوث ريف دمشق، يوماً حقلياً تخصصياً في محطة بحوث سرغايا تحت عنوان “تقليم الأشجار المثمرة” بمشاركة عدد من الخبراء والكوادر الفنية والمهندسين الزراعيين.

وأوضحت المديرية عبر معرفاتها الرسمية، أن اليوم الحقلي شمل جانباً تطبيقياً في حقول المحطة، حيث أجرى الخبراء شرحاً ميدانياً مفصلاً حول تقنيات التقليم الصحيحة لضمان توازن حيوية الأشجار واستمرارية الإنتاج، والتأكيد على الالتزام بالشروط الصحية لإنتاج ثمار خالية من آثار المبيدات.

كما استعرض الخبراء الأسس السليمة للتعامل مع أشجار اللوزيات، قبل الانتقال إلى تدريبات عملية شارك فيها الفنيون والمزارعون، بهدف تعزيز المهارات التطبيقية ودعم تطوير منظومة الإنتاج الزراعي في المنطقة.