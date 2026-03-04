زراعة دمشق وريفها تدرّب مزارعي رنكوس على تقنيات إنتاج الفطر المحاري لتعزيز الدخل الريفي

IMG 20260304 WA0038 زراعة دمشق وريفها تدرّب مزارعي رنكوس على تقنيات إنتاج الفطر المحاري لتعزيز الدخل الريفي

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية الزراعة في دمشق وريفها اليوم ورشة تدريبية عملية حول زراعة الفطر المحاري، استهدفت المزارعين والنساء الريفيات والفنيين العاملين في دائرة زراعة رنكوس بريف دمشق، بهدف تعزيز مهاراتهم في إنتاج هذا المحصول ذي الجدوى الاقتصادية العالية.

IMG 20260304 WA0037 زراعة دمشق وريفها تدرّب مزارعي رنكوس على تقنيات إنتاج الفطر المحاري لتعزيز الدخل الريفي

وتركز التدريب على أهمية الالتزام بالممارسات الصحية وإجراءات التعقيم خلال الدورة الإنتاجية، نظراً لحساسية الفطر وسرعة تأثره بالجراثيم والعفن في البيئات غير المنضبطة، ما يتطلب دقة فنية عالية في الإدارة والمتابعة لضمان نجاح المشروع.

وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لأسس تأسيس مشروع الفطر المحاري، بدءاً من شروط المكان والمعايير الفنية اللازمة، وصولاً إلى التطبيقات العملية في مختلف مراحل الإنتاج، حيث نفذ المشاركون تدريباً عملياً مباشراً لإتقان خطوات الزراعة السليمة والحصول على محصول وفير وفق معايير الجودة.

كما جرى تسليط الضوء على القيمة الغذائية والاقتصادية للفطر المحاري، باعتباره بديلاً مهماً للبروتين الحيواني لغناه بالعناصر الغذائية، إضافة إلى كونه مشروعاً واعداً منخفض التكاليف يمكن تنفيذه في البيئات الريفية بمتطلبات بسيطة ومدة إنتاج قصيرة.

IMG 20260304 WA0039 زراعة دمشق وريفها تدرّب مزارعي رنكوس على تقنيات إنتاج الفطر المحاري لتعزيز الدخل الريفي

وأكد عدد من المتدربين أن هذه المشاريع تشكل مصدراً مهماً للدخل، وتسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية ودعم الاقتصاد المنزلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الريفية في منطقة رنكوس ومحيطها.

ويُعد الفطر المحاري من الزراعات الحديثة نسبياً في سوريا، ويمتاز بسرعة الإنتاج وقيمته الغذائية العالية، ما يجعله خياراً مناسباً لزيادة دخل الأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.

دمشق تستضيف المؤتمر الحديثي العالمي لإحياء سماع صحيح البخاري بالسند المتصل
معمل إسمنت عدرا ينتج 126 ألف طن ويبدأ باستقبال كلينكر “الشمالية” السعودية
وصول طائرة مساعدات قطرية مقدمة من مؤسسة حمد الخيرية
وزير الطاقة يبحث مع “أكوا باور” السعودية التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة
الوحدة يفوز على بردى في الدور النهائي بدوري كرة السلة للسيدات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك