تسارع أعمال تأهيل جسر مدخل الرستن بدعم أممي لإعادته إلى الخدمة

حمص-سانا

تتواصل أعمال إعادة تأهيل جسر مدخل مدينة الرستن بريف حمص المعروف بجسر معمل الإسمنت، بإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وتنفيذ شركة دعدوش، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل أحد المرافق الحيوية التي تربط أطراف المدينة وتخدم حركة النقل والمشاة.

وأوضح مدير مشروع إعادة تأهيل الجسر والمشرف على التنفيذ من قبل شركة دعدوش المهندس عبد الكريم قيسون في تصريح لمراسل سانا، أن ورشات العمل باشرت منذ نحو أسبوع بالأعمال الأساسية لإعادة التأهيل، التي تتضمن تركيب السقالات الخاصة ببلاطة الجسر، إضافة إلى صيانة الركائز التي تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تجهيز المتطلبات اللوجستية وتأمين المعدات اللازمة للمشروع.

وأشار قيسون إلى أن العمل يشمل أيضاً تأمين أكبال الشد الخاصة بالجسر، والتي يتم توريدها من خارج سوريا، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ أعمال حديد التسليح وشد بلاطة الجسر بعد عملية الصب، ثم مد الأكبال، وصولاً إلى مرحلة الإكساء النهائي.

ولفت إلى أن الأعمال النهائية تشمل تركيب أعمدة الإنارة وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنفيذ بلاط الأرصفة وتركيب الدرابزين، بما يضمن سلامة مستخدمي الجسر من مركبات ومشاة، مشيراً إلى أن الجسر يربط بين الجزأين الشرقي والغربي من مدينة الرستن ويعد المدخل الرئيسي لها، الأمر الذي يفرض توفير شروط الأمان لحركة السير والمشاة.

بدوره أشار المشرف على المشروع من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس جهاد حربا في تصريح مماثل، الى الأهمية الحيوية للجسر بالنسبة لأهالي مدينة الرستن باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة، مبيناً أن توقيت تنفيذ المشروع جاء بالتوازي مع أعمال الصيانة الجارية على جسر الرستن الكبير.

ولفت إلى أن العمل يجري بهدف الانتهاء من تأهيل الجسرين في وقت متقارب، بما يسمح بإعادة فتح الأوتوستراد الدولي أمام حركة العبور ونقل الحافلات والمسافرين.

وأوضح حربا أن التكلفة التقديرية لمشروع إعادة تأهيل الجسر تبلغ نحو 300 ألف دولار، بمدة تنفيذ تصل إلى أربعة أشهر، مبيناً أن المشروع ممول من منظمات دولية، بينما تتولى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الإشراف عليه باعتبارها الجهة المالكة للمشروع.

وبين حربا أن طول الجسر يبلغ نحو 40 متراً، بعرض يصل إلى 9.40 متراً وارتفاع يقارب 5.25 متراً، ما يجعله من المنشآت الخدمية المهمة التي تسهم في تحسين حركة النقل وتأمين الربط بين أطراف المدينة.

ويعد جسر مدخل مدينة الرستن المعروف بجسر معمل الإسمنت ممراً رئيسياً لحركة الأهالي والمركبات بين الجزأين الشرقي والغربي من المدينة، وقد تعرض لأضرار خلال السنوات الماضية ما استدعى بدء إعادة تأهيله وإعادته إلى الخدمة.