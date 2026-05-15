القبض على رئيس قسم المداهمة بحمص في عهد النظام البائد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على رئيس قسم المداهمة في كلٍّ من فرع أمن الدولة وفرع الخطيب في مدينة حمص.

وقالت الوزارة في منشور على قناتها في تلغرام: إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عمر أحمد المطر، الذي شغل سابقاً منصب ضابط برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في كلٍّ من فرع أمن الدولة وفرع الخطيب في مدينة حمص، ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏

وفي الـ 26 من نيسان الماضي، انطلقت أولى جلسات المحاكمات لرموز النظام البائد، وبشكل علني، عبر مثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، بتهم متعلقة بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.