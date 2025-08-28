حي المنشية بدرعا البلد… ذاكرة المعركة الكبرى وصمود الأهالي في وجه القهر

سليمان الجوابرة الذي فقد ابنته ومنزله خلال المعركة، قال: “نقلت عائلتي إلى مكان آمن بعد اشتداد القصف، لكننا فقدنا كل شيء ولم نحصل على أي تعويض حتى اليوم”.

حسين أبا زيد، أحد المشاركين في المعركة، روى كيف قاد دبابة لتدمير حاجز أبو نجيب، مؤكداً أن الثوار كانوا مؤمنين بالنصر رغم القصف المتواصل.

سامر الصياصنة: وصف المعركة بأنها “صعبة منذ يومها الأول”، مشيراً إلى كثافة القصف وسقوط العديد من الضحايا بين شهداء وجرحى.