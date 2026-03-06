انتشال جثمانين من أنقاض المبنى المنهار في حلب وفرق الإنقاذ تواصل البحث

حلب-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جثماني رجل وامرأة من تحت أنقاض بناء سكني مؤلف من خمسة طوابق انهار اليوم في حي الأشرفية بمدينة حلب، فيما تتواصل عمليات البحث للوصول إلى باقي العالقين.

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود نحو عشرة أشخاص تحت الأنقاض، بينهم عائلة من سبعة أفراد.

كما انهارت لاحقاً أجزاء من بناء سكني آخر ملاصق للبناء الأول، وسط مخاوف من انهيار ما تبقى منه، ما يزيد من خطورة العمل على فرق البحث والإنقاذ.

وكانت فرق الطوارئ قد أخلت الأبنية المجاورة فور وقوع الانهيار كإجراء احترازي لحماية السكان، بينما أكد قائد العمليات في مديرية الطوارئ بحلب فيصل محمد علي استمرار عمليات البحث وفق أعلى معايير السلامة لضمان حماية الأهالي والكوادر العاملة.

وشهدت المحافظة منذ الصباح استنفاراً واسعاً لجميع الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ، بإشراف مباشر من محافظ حلب المهندس عزام الغريب ومدير مديرية الطوارئ محمد رجب.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تقارير سابقة عن أبنية آيلة للسقوط في عدد من أحياء حلب، حيث جرى إخلاء بعضها وتدعيم أخرى بإشراف فرق هندسية مختصة حفاظاً على سلامة السكان.

