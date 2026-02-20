أكثر من 385 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة بريف دمشق

دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أكثر من 385 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها على الأسواق والفعاليات في مختلف مناطق المحافظة الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الجمعة، أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 106 دوريات تموينية في مختلف مناطق المحافظة، شملت تنظيم أكثر من 385 ضبطاً عدلياً، وتم سحب 65 عينة من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة بالأسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ولفت إلى أن المديرية قامت بزيارة 962 فعالية تجارية، و64 معملاً، وذلك ضمن الخطة لتكثيف الجولات على أسواق المدينة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات، والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

وبين خالد أنه تمت معالجة 25 شكوى مقدمة من المواطنين بحق فعاليات مخالفة، داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات لأنها تحظى باهتمام من قبل المديرية، ولن يتم التهاون مع أي فعالية أو محل يقوم بالغش، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً لردع أي محاولات للتلاعب بسلامة الغذاء أو استغلال المواطنين عبر المخالفات السعرية، أو البيع بسعر زائد.