الرئيس الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا

بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين وخاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.

