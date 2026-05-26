معرض الأعراس السنوي الثالث ينطلق في كاتدرائية سيدة النياح ‏بدمشق

دمشق-سانا‏

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المعرض السنوي الثالث للأعراس في ‏كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق، ويستمر ‏ثلاثة أيام من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً‎.‎

ويتضمن المعرض، مستلزمات حفل الزواج، وفساتين الزفاف، ‏وأطقم العرسان، ومستلزمات الشعر والمكياج والمجوهرات والزينة ‏والشموع والورد وكروت الدعوة وشوكولا الضيافة، والزينة ‏والشموع‎.‎

وأكد الأرشمندريت ميشيل ديراني، كاهن راعية الكاتدرائية، في ‏كلمة له، ضرورة مساعدة الشباب وتقديم التسهيلات لهم في إقامة ‏حفلات الزواج، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على الأسرة التي ‏هي نواة المجتمع، متمنياً أن يعم السلام والمحبة والأفراح في ‏سوريا‎.‎

من جهته، أوضح الأب فادي الحمصي، كاهن الرعية في تصريح ‏لمراسل سانا، أن الفكرة انطلقت عام 2018 ثم تكررت عام 2019، ‏والهدف من المعرض هو تقديم فرصة للشباب المقبلين على الزواج ‏للحصول على يوم أحلامهم بأقل التكاليف، مع تقديم خصومات ‏وجوائز كبيرة‎.‎

وقالت السيدة ماري الأحمر، إحدى منظمات المعرض: إنه يتم ‏تنظيم المعرض للمرة الثالثة، بهدف تسهيل مهمة الشباب وتخفيف ‏الأعباء المالية عنهم عبر جمع كل الخدمات التي يحتاجونها في ‏مكان واحد‎.

بدورها، بينت المشاركة في المعرض سلينا اسطفان أن مشاركتهم ‏تأتي لحرصهم على إسعاد العرسان وتقديم عروض تناسب الجميع، ‏فيما أعرب المخطوبان رامي دخل الله ورؤى كوركيس عن ‏سعادتهما بالمعرض، كونه فرصة شاملة لكل ما يحتاجانه من ‏تجهيزات وحسومات مميزة‎.‎

يذكر أن معرض الأعراس السنوي انطلق عام 2018، ثم تواصل ‏عام 2019، ليعود هذا العام بإطلاق نسخته الثالثة في كاتدرائية ‏سيدة النياح بدمشق، في رسالة أمل واستمرار لدعم الشباب المقبلين ‏على الزواج‎.‎