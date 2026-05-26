معرض الأعراس السنوي الثالث ينطلق في كاتدرائية سيدة النياح ‏بدمشق

دمشق-سانا
انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المعرض السنوي الثالث للأعراس في كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق، ويستمر ثلاثة أيام من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً.
ويتضمن المعرض، مستلزمات حفل الزواج، وفساتين الزفاف، وأطقم العرسان، ومستلزمات الشعر والمكياج والمجوهرات والزينة والشموع والورد وكروت الدعوة وشوكولا الضيافة، والزينة والشموع.
وأكد الأرشمندريت ميشيل ديراني، كاهن راعية الكاتدرائية، في كلمة له، ضرورة مساعدة الشباب وتقديم التسهيلات لهم في إقامة حفلات الزواج، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على الأسرة التي هي نواة المجتمع، متمنياً أن يعم السلام والمحبة والأفراح في سوريا.
من جهته، أوضح الأب فادي الحمصي، كاهن الرعية في تصريح لمراسل سانا، أن الفكرة انطلقت عام 2018 ثم تكررت عام 2019، والهدف من المعرض هو تقديم فرصة للشباب المقبلين على الزواج للحصول على يوم أحلامهم بأقل التكاليف، مع تقديم خصومات وجوائز كبيرة.
وقالت السيدة ماري الأحمر، إحدى منظمات المعرض: إنه يتم تنظيم المعرض للمرة الثالثة، بهدف تسهيل مهمة الشباب وتخفيف الأعباء المالية عنهم عبر جمع كل الخدمات التي يحتاجونها في مكان واحد.
بدورها، بينت المشاركة في المعرض سلينا اسطفان أن مشاركتهم تأتي لحرصهم على إسعاد العرسان وتقديم عروض تناسب الجميع، فيما أعرب المخطوبان رامي دخل الله ورؤى كوركيس عن سعادتهما بالمعرض، كونه فرصة شاملة لكل ما يحتاجانه من تجهيزات وحسومات مميزة.
يذكر أن معرض الأعراس السنوي انطلق عام 2018، ثم تواصل عام 2019، ليعود هذا العام بإطلاق نسخته الثالثة في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق، في رسالة أمل واستمرار لدعم الشباب المقبلين على الزواج.