مبادرة أهلية لترميم منازل متضررة في قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية لتشجيع عودة الأهالي

اللاذقية-سانا

باشر الصندوق الخيري المحلي في منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية، أعمال ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء قصف النظام البائد في قرى جبل الأكراد، وذلك بعد جمع تبرعات من فعاليات المجتمع المحلي، وعدد من الجهات الداعمة، في خطوة تهدف إلى مساعدة الأهالي في العودة إلى قراهم، وتأمين الاستقرار لهم.

وأوضح مدير منطقة الحفة يامن الشغري في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، خلال جولة على القرى التي تشهد أعمال الترميم، أن المبادرة جاءت نتيجة لقاءات مع عدد من وجهاء المنطقة، جرى خلالها الاتفاق على تشكيل صندوق خيري محلي بدعم من أهالي المنطقة وفعالياتها، بهدف مساعدة العائلات الأكثر حاجة، ولا سيما التي لا تزال تقيم في المخيمات أو غير القادرة على استكمال ترميم منازلها.

وأشار الشغري إلى أن المشروع بدأ بترميم 14 منزلاً في مرحلته الأولى، توزعت بين سبعة منازل في قرية ترتياح التابعة لبلدة سلمى، وسبعة منازل في ناحية كنسبا، مبيناً أن العمل مستمر وفق حجم التبرعات المتوافرة، بما يسهم في توسيع المبادرة لتشمل عدداً أكبر من الأسر، والمساعدة في تأمين عودة كريمة للأهالي الذين عانوا سنوات طويلة من النزوح بسبب ممارسات النظام البائد.

بدوره، بيّن رئيس لجنة بلدة سلمى فراس الحاجي، أن المبادرة أعطت الأولوية للأسر المقيمة في المخيمات، ولا سيما الأرامل وأبناء الشهداء، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز أعمال الترميم بلغت حتى الآن نحو 70 بالمئة من إجمالي المنازل المستهدفة في المرحلة الأولى.

من جانبه، أوضح عضو مجلس أعيان جبل الأكراد زياد أندرون، أن الحملة انطلقت بجهود محلية من أبناء المنطقة، بهدف إعادة الأهالي إلى قراهم بعد ترميم منازلهم، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي الأسر الأكثر حاجة مثل الأرامل وذوي الشهداء، والأشخاص الذين يعانون إصابات أو إعاقات تمنعهم من إعادة تأهيل منازلهم بأنفسهم.

وتشكل الصندوق الخيري بالتعاون بين فعاليات المجتمع المحلي وإدارة منطقة الحفة، ويهدف إلى جمع التبرعات ودعم الأسر المتضررة، والمساهمة في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكانت قرى جبل الأكراد تعرضت خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة في البنية السكنية نتيجة ممارسات النظام البائد، ما أدى إلى نزوح عدد من الأهالي إلى المخيمات، وتشهد المنطقة في الفترة الحالية عدداً من المبادرات الأهلية والمجتمعية الهادفة إلى ترميم المنازل المتضررة، وتشجيع عودة السكان إلى قراهم.