إدارة ترامب تسحب 92.5 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة الأسواق المشتعلة

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عزمها إقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك في محاولة لتهدئة أسواق النفط التي تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار جراء تداعيات حرب إيران.

وذكرت وكالة “رويترز” أن هذه الكمية تأتي كجزء من التزام أمريكي بسحب إجمالي 172 مليون برميل من احتياطاتها، ضمن اتفاق دولي أوسع تم التوصل إليه في آذار الماضي مع أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية، يهدف إلى ضخ نحو 400 مليون برميل في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التحرك الاستثنائي لمواجهة النقص الحاد في المعروض العالمي الناجم عن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات من منطقة الخليج، وهو ما أدى إلى ضغوط تضخمية كبرى على الاقتصاد العالمي دفعت القوى الكبرى للجوء إلى مخزوناتها الطوارئ.