أسعار النفط تواصل الارتفاع

ملبورن-سانا

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً جديداً اليوم الجمعة، مع وصول الجهود الدبلوماسية لحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتشديد الحصار البحري على الصادرات النفطية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز ارتفعت بمقدار 1.19 دولار، أي بنسبة 1.08%، لتصل إلى 111.59 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 39 سنتاً، لتستقر عند 105.46 دولار للبرميل.

وحقق النفط مكاسب ⁠شهرية لنحو أربعة أشهر متتالية، حيث سجل عقد برنت لشهر حزيران الذي انتهى أجله أمس الخميس 126.41 دولار للبرميل في الآونة الأخيرة وهو أعلى مستوى له منذ آذار 2022.