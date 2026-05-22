سوريا تعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في فاس

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة فاس.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان وقوف سوريا الكامل إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة، وتضامنها مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت السلطات المغربية أعلنت أمس الخميس، مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء انهيار مبنى سكني في مدينة فاس، بينما أعلنت وسائل إعلام اليوم ارتفاع عدد الضحايا إلى 15 قتيلاً.