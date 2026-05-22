سوريا تعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في فاس

وزارة الخارجية السورية سوريا تعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في فاس

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة فاس.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان وقوف سوريا الكامل إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة، وتضامنها مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت السلطات المغربية أعلنت أمس الخميس، مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء انهيار مبنى سكني في مدينة فاس، بينما أعلنت وسائل إعلام اليوم ارتفاع عدد الضحايا إلى 15 قتيلاً.

علبي: سوريا تمضي بثبات لتكون مركزاً للاستقرار والتنمية وتدعو لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية
مجلس الأمن يؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ووقف الانتهاكات الإسرائيلية
الرئيس الشرع يجتمع مع رئيسي مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء
غارات إسرائيلية على غزة تسفر عن 43 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء
ترامب: الرئيس الشرع رجل قوي ويعمل بجد كبير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك