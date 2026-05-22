وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم في العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا

بيروت-سانا
أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا ترتكز على مبدأ العلاقة من دولة إلى دولة وعلى قاعدة المصالح المشتركة، مشدداً على العمل الجاد لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وقال مرقص في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون موجود حالياً في مجلس النواب، معتبراً أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين على غرار اللجان القائمة مع المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، يرأسها رئيسا مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون.
وأشار مرقص إلى وجود تقدم ملموس في عدة مجالات منذ الزيارة الأخيرة إلى سوريا، ولا سيما في ملف الربط الكهربائي حيث يتواصل وزير الطاقة والمياه يومياً مع الجانب السوري ويسجل تقدماً سريعاً في هذا المجال.
وبيّن وزير الإعلام اللبناني أن وزير الأشغال العامة والنقل على تواصل مستمر مع المسؤولين السوريين لتنسيق أمور النقل ومرور الشاحنات وعمل المعابر وغيرها، مبيناً أنه من المتوقع قريباً عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك آواخر شهر حزيران المقبل، حيث يتابع وزير الاقتصاد والتجارة التحضيرات لهذا المجلس.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني قد تلقى أمس الخميس اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء لبنان نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة، مشددين على أهمية استمرار الجهود لتأسيس لجنة التنسيق المشتركة كترجمة عملية لمخرجات الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق.