وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم في العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا

بيروت-سانا

أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة في ‏علاقاته مع سوريا ترتكز على مبدأ العلاقة من دولة إلى دولة وعلى قاعدة المصالح ‏المشتركة، مشدداً على العمل الجاد لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات‎.

وقال مرقص في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن لبنان بادر إلى طلب إنهاء مهام ‏المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون موجود حالياً في مجلس ‏النواب، معتبراً أن البديل الأنسب هو إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين على ‏غرار اللجان القائمة مع المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، يرأسها رئيسا ‏مجلسي الوزراء ويشارك فيها الوزراء المعنيون‎.

وأشار مرقص إلى وجود تقدم ملموس في عدة مجالات منذ الزيارة الأخيرة إلى ‏سوريا، ولا سيما في ملف الربط الكهربائي حيث يتواصل وزير الطاقة والمياه ‏يومياً مع الجانب السوري ويسجل تقدماً سريعاً في هذا المجال‎.

وبيّن وزير الإعلام اللبناني أن وزير الأشغال العامة والنقل على تواصل مستمر مع ‏المسؤولين السوريين لتنسيق أمور النقل ومرور الشاحنات وعمل المعابر وغيرها، ‏مبيناً أنه من المتوقع قريباً عقد الجلسة الأولى لمجلس الأعمال اللبناني السوري ‏المشترك آواخر شهر حزيران المقبل، حيث يتابع وزير الاقتصاد والتجارة ‏التحضيرات لهذا المجلس‎.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني قد تلقى أمس الخميس ‏اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء لبنان نواف سلام، جرى خلاله بحث سبل تعزيز ‏التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخاصة ‏في القطاعات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة، مشددين على أهمية استمرار ‏الجهود لتأسيس لجنة التنسيق المشتركة كترجمة عملية لمخرجات الزيارة الأخيرة ‏لرئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق‎.