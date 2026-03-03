الأوقاف السورية تطلق مسابقة “سفراء المنبر” لطلاب التعليم الشرعي

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة دعوية بعنوان “سفراء المنبر”، وذلك ضمن فعاليات حملة “إيمانٌ يجمعنا” التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، بهدف تعزيز القيم الإيمانية وترسيخ معاني التكافل والتراحم ونشر ثقافة الاعتدال في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن المسابقة تستهدف طلاب المؤسسات التعليمية الشرعية التابعة لها، حيث يشترط على المشارك أن يكون طالباً في إحدى هذه المؤسسات، وأن يلقي كلمة دعوية رمضانية في أحد المساجد أمام حشد من الناس، على أن تتناول الكلمة قضية دعوية ضمن إطار حملة “إيمان يجمعنا”، مع ضرورة أن تكون الافتتاحية مؤثرة وجذابة، والابتعاد عن الطرح التقليدي الجاف واعتماد أسلوب حيوي ومؤثر، وألا تقل مدة الكلمة عن خمس دقائق ولا تزيد على عشر دقائق.

ولفتت الوزارة إلى أن المشاركات تُسلَّم إلى مسؤولي شعب البرامج والأنشطة في مديريات الأوقاف، وذلك حتى يوم الـ 28 من شهر رمضان المبارك، على أن يُكرَّم الفائزون الثلاثة الأوائل من كل محافظة بجوائز قيمة.

وكانت الوزارة أطلقت في الأول من شهر رمضان المبارك حملة “إيمانٌ يجمعنا”، التي تهدف إلى تفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع، بما يسهم في بناء وعي ديني متوازن، وترجمة معاني الشهر الفضيل إلى سلوك عملي ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع.