السورية للحبوب تواصل تجهيز صوامع دير الزور لاستقبال القمح ورفع الطاقة التخزينية

دير الزور-سانا

تعمل المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور بوتيرة مكثفة على تجهيز مراكز الحبوب استعداداً لاستقبال موسم القمح الحالي مع التركيز على ترميم مركز الصوامع البيتونية الذي يُعدّ من أبرز مواقع التخزين في المحافظة، بما يضمن جودة الحبوب وسهولة عمليات الاستلام والتخزين.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في المحافظة عبد الرحمن عواد، في تصريح لمراسل سانا، أن العمل يجري على توفير مختلف الإمكانيات اللوجستية والتقنية لاستقبال المحصول بكل يسر، وتجهيز مراكز الصوامع لحماية الحبوب من التلف والحفاظ على مخزون آمن للمواطنين.

وبيّن أن مراكز الاستقبال في البوكمال والميادين ومركز الفرات وصوامع العشرة كيلومترات، إضافة إلى الصوامع البيتونية التي تبلغ سعتها نحو مئة ألف طن، تخضع حالياً لأعمال تأهيل وصيانة.

وعبّر عدد من مزارعي القمح في دير الزور عن تفاؤلهم بالموسم الزراعي الحالي؛ إذ قال المزارع عمر الفجر: “نستبشر خيراً بهذا الموسم ونتمنى أن يكون عوضاً عن المواسم السابقة التي واجهنا فيها تحديات كبيرة”، بينما أشار المزارع عويد الصالح إلى أن “الظروف هذا العام تبدو أفضل، ونأمل بمحصول جيد يعيد الحيوية للقطاع الزراعي في دير الزور”.

وكانت السورية للحبوب أعلنت في الـ13 من تشرين الثاني الماضي إستراتيجية لتطوير قطاع الحبوب، تتضمن خطة وطنية شاملة لإنشاء وتأهيل عدد من الصوامع والمطاحن في مختلف المحافظات، بما يرفع الطاقة التخزينية والإنتاجية ويحسن جودة الطحين.

وتواصل المؤسسة، المُحدثة عام 2019، استلام محاصيل القمح من الفلاحين سنوياً وتخزينها في الصوامع والمستودعات المخصصة، دعماً للمخزون الإستراتيجي وتأمين احتياجات المخابز من الدقيق وضمان استقرار توافر مادة الخبز في جميع المحافظات.