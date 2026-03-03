استنفار كامل في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان لتسهيل عبور السوريين العائدين

DJI 20250309064040 0033 D استنفار كامل في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان لتسهيل عبور السوريين العائدين

‌‏ريف دمشق-سانا

‌‏يشهد منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، استنفاراً كاملاً وتواجداً مكثفاً للكوادر العاملة بهدف تسهيل عبور السوريين المقيمين في لبنان، والعائدين إلى سوريا، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة.

و‏أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن كوادر المنفذ تعمل على استقبال العائدين، وتنظيم حركة دخولهم بانسيابية، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.


‏ووفق الهيئة، توفر الكوادر خدمات الإسعاف الأولي عبر النقطة الطبية المتواجدة في المنفذ لبعض الحالات المرضية، بما يضمن سرعة الاستجابة ومراعاة الأوضاع الإنسانية.

‌‏وأكدت الهيئة أنه يستمر العمل في المنفذ على مدار الأربع والعشرين ساعة في إطار الجاهزية الدائمة، لضمان حسن سير الإجراءات وتأمين عودة آمنة وميسّرة لجميع القادمين.

وشهد منفذ جديدة يابوس الحدودي مؤخراً، تطوراً لافتاً في آليات العمل بعد إطلاق مشروع النافذة الواحدة، الذي أعاد تنظيم الخدمات الجمركية والإدارية، ضمن إطار موحّد يسهّل حركة الصادرات والواردات والترانزيت، ويعزز جودة الإجراءات.

DJI 20250309064549 0091 D استنفار كامل في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان لتسهيل عبور السوريين العائدين
default
DSC07115 استنفار كامل في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان لتسهيل عبور السوريين العائدين
DSC07213 استنفار كامل في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان لتسهيل عبور السوريين العائدين
وزير الإعلام يؤكد أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير الإعلام السوري
كهرباء ريف دمشق تضع محولتين جديدتين بالخدمة في بلدة حجيرة
اختتام دورة تدريبية بدمشق حول تربية وأمراض النحل
لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: مشاركة جيدة في الترشح لعضوية الهيئة الناخبة
حملة “حلب ست الكل” تجمع أكثر من 270 مليون دولار في يومها الثاني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك