الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط حرش كودنا وتل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة بقذائف مدفعية

القنيطرة-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، محيط حرش قرية كودنا وتل أحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال أطلقت عدداً من القذائف من داخل الجولان السوري المحتل، سقطت 3 منها في محيط حرش كودنا، وأخرى في محيط تل أحمر شرقي دون وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس الجمعة، محيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف الهاون.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، وغيرها من الممارسات الإجرامية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.