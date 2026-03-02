الأوقاف والتنمية الإدارية تطلقان مسابقة “الموظف القدوة” لتحفيز العاملين في الجهات الحكومية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، مسابقة “الموظف القدوة” الخاصة بالعاملين في المؤسسات الحكومية، وذلك عبر منصتها الرقمية “إرشاد”، بهدف تحفيز الكفاءات، وتعزيز ثقافة التميز الوظيفي في القطاع العام.

وحددت الوزارة في إعلان لها اليوم الإثنين، شروط المشاركة في المسابقة، وهي أن يكون المشارك موظفاً في جهة حكومية، ويجيب عن الأسئلة المرفقة، حيث سيتم نشر كل فيديو مع الأسئلة الخاصة به بشكل مستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السحب على ثلاثة فائزين لكل فيديو، حيث ستكون جائزة الفائز الأول هاتفاً محمولاً (جوال)، و50 دولاراً لكل من الفائزين الثاني والثالث.

وتعد منصة “إرشاد” البوابة الرقمية الرئيسة لوزارة الأوقاف في عرض مبادراتها وبرامجها ومسابقاتها، إذ تقدم محتوى إسلامياً بأسلوب معاصر يواكب متطلبات التواصل الرقمي، وتتيح متابعة أخبارها وأنشطتها عبر منظومتها الإعلامية على منصات فيسبوك وتلغرام وانستغرام.