هيئة الطيران المدني تمدد إغلاق المجال الجوي السوري يوم الأحد 1 آذار

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تمديد إغلاق المجال الجوي للجمهورية العربية السورية أمام جميع حركة الطائرات، إضافة إلى إغلاق كل المطارات السورية أمام عمليات الإقلاع والهبوط، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة 00:00 صباح يوم الأحد 1 آذار 2026، بتوقيت دمشق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد: إن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، واستناداً إلى التقييمات التشغيلية والفنية المستمرة التي تجريها الجهات المختصة في الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم خلال فترة الإغلاق متابعة التطورات بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات أو قرارات لاحقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور صدورها، بما يضمن سلامة الحركة الجوية في أجواء الجمهورية العربية السورية.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتباراً من السبت الـ 28 من شباط عند الساعة الـ 12:00 ظهراً ولمدة 12 ساعة، بتوقيت دمشق.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أدت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، ورد إيران بإطلاق هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على إسرائيل وعدد من الدول العربية، إلى اتخاذ دول المنطقة قراراً بإغلاق مجالها الجوي مؤقتاً، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن التصعيد العسكري.