رجال الإطفاء.. خط الدفاع الأول في مواجهة الحرائق وحماية الأرواح

دمشق-سانا

أكد مدير برنامج البحث والإنقاذ بالدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أن الاحتفاء السنوي برجال الإطفاء ما هو إلا تقدير لجهودهم، ومواقفهم البطولية في أصعب الظروف، مبيناً أن عملهم يتجاوز الواجب المهني ليكون عهداً وطنياً وإنسانياً يهدف إلى زرع الطمأنينة في قلوب المواطنين، وترسيخ ثقافة الأمان والوعي الوقائي لحماية البيئة والمجتمع.

وبمناسبة اليوم العالمي لرجال الإطفاء الذي يوافق الرابع من أيار من كل عام، أوضح زيدان لـ سانا أنه تم تسجيل 2367 حريقاً خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 2261 حريقاً في الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل تعزيز منظومة السلامة العامة.

وأشار زيدان إلى أن الارتفاع الطفيف في عدد الحرائق المسجلة خلال الربعين الأولين من عامي 2025 و2026 يعود بشكل رئيسي إلى التوسع في مجال الاستجابة والانتشار الجغرافي الأوسع للفرق مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً: إن عدد الإصابات المسجلة ظل متقارباً بين الفترتين، حيث بلغت خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 139 إصابة، وسجلت في الربع الأول من العام الجاري أرقاماً متقاربة.

وبين زيدان أن فرق الإطفاء تتعرض لكمّ كبير من المخاطر بشكل يومي أثناء استجابتها الميدانية، من أبرزها التعرض المباشر للنيران والحرارة العالية، وخطر الانهيارات داخل الأبنية المتضررة، إضافةً إلى استنشاق الدخان والغازات السامة، واحتمالية وقوع انفجارات أو تسرب مواد خطرة أثناء عمليات الاستجابة، فضلاً عن العمل في تضاريس صعبة ووعرة، وخاصةً في حرائق الغابات.

وأشار زيدان إلى خطورة وجود ذخائر غير منفجرة (ألغام) في حرائق الغابات، إضافةً إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب التضاريس الوعرة أو الازدحام، ونقص مصادر المياه في العديد من المناطق أثناء الاستجابة الطارئة، إلى جانب الإرهاق الجسدي والتعب النفسي الناتج عن ساعات العمل المتواصلة والضغط الكبير، والمشكلات الصحية التي يتعرض لها رجال الإطفاء على المدى الطويل.

وبين زيدان أن التعامل مع هذه التحديات يتم عبر التنسيق مع غرف العمليات، وتعزيز أنظمة التواصل بين الفرق والجهات الأخرى، وزيادة انتشار مراكز الإطفاء والتوزع الجغرافي المناسب لنقاط الاستجابة، وتطوير واستخدام الآليات والتجهيزات المتخصصة وفق طبيعة كل منطقة، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية للحد من مسببات الحرائق والتخفيف منها.

ويختلف زمن الاستجابة لفرق الإطفاء وفقاً لزيدان، حسب طبيعة المنطقة والمسافة وظروف الطريق، إلا أن الفرق تعمل على الوصول بأسرع وقت ممكن، من خلال الانتشار الميداني المدروس ونقاط الاستجابة المتقدمة، لتحقيق متوسط زمن وصول يقارب ثماني دقائق إلى موقع الحادث.

الوقاية مسؤولية مجتمعية

ولفت زيدان إلى أن الوقاية مسؤولية مشتركة ومجتمعية، وأن الالتزام بإجراءات السلامة يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من حوادث الطوارئ والحرائق، داعياً إلى التعاون مع فرق الإطفاء أثناء الحوادث، والإبلاغ المبكر عن أي خطر، والعمل على نشر ثقافة السلامة داخل المنازل والأماكن العامة، وعلى مستوى المجتمع ككل.

ويصادف الرابع من أيار في كل عام اليوم العالمي لرجال الإطفاء، حيث يهدف هذا اليوم إلى تكريم تضحيات وشجاعة رجال الإطفاء في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهونها يومياً لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

وأُقِرّ اليوم العالمي لرجال الإطفاء في الرابع من أيار عام 1999، عقب حادث مأساوي في أستراليا قضى فيه خمسة من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم حريقاً كبيراً في ولاية فيكتوريا، ما أثار تعاطفاً دولياً واسعاً، ودفع إلى تخصيص يوم عالمي لتكريم هذه المهنة، وتضحيات العاملين فيها.