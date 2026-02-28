السورية للبريد تعلن مسابقة لتصميم طوابع بريدية تذكارية تجسد ذكرى انطلاق الثورة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، إطلاق مسابقة لتصميم طوابع بريدية تذكارية، تجسد ذكرى انطلاق الثورة السورية المباركة، وتوثق أبرز محطاتها في مختلف المحافظات، بما يعكس خصوصية كل محافظة وتاريخها وإرثها الثوري.

وبينت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في توثيق الذاكرة العامة بصرياً من خلال أعمال فنية تعبّر عن اللحظات الأولى للحراك الشعبي، أو تبرز الرموز والأحداث التي ارتبطت بكل محافظة خلال مسيرتها الثورية، ضمن تصاميم تليق بقيمة الحدث وتضحيات السوريين.

وأوضحت المؤسسة أن المشاركة تتطلب إعداد تصميم طابع بريدي خاص بكل محافظة يجسد لحظة انطلاق الثورة فيها أو رمزاً يرتبط بمسيرتها الثورية، مع مراعاة إبراز الدلالات البصرية والرمزية الخاصة بكل محافظة، والالتزام بالمعايير البصرية للطوابع البريدية من حيث الأبعاد، والوضوح، والدقة، والرمزية الفنية.

وحددت المؤسسة السابع من شهر آذار القادم آخر موعد لاستقبال التصاميم، والتي تُرسل عبر البريد الإلكتروني: m.manager@syrianpost.gov.sy

وخصصت الرقم ‎+963 941 174 029 للاستفسارات عبر تطبيق واتساب.

وأشارت المؤسسة إلى منح جائزة مالية قدرها مليونا ليرة سورية قديمة (20 ألف ليرة سورية جديدة) عن كل تصميم يتم اعتماده.

وأصدرت المؤسسة السورية للبريد، في الثامن من كانون الأول الماضي، خمسة طوابع، وبطاقة تذكارية، احتفاءً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، وذلك ضمن إطار دورها في توثيق أبرز المناسبات الوطنية عبر الإصدارات البريدية.