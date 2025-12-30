وزارة الطوارئ السورية: جهوزية كاملة لمواجهة الحالة الجوية عالية الفعالية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رفع مستوى الجاهزية في جميع المحافظات السورية التي ستتأثر بالحالة الجوية عالية الفعالية، التي تبدأ اعتباراً من فجر يوم الأربعاء الـ 31 من كانون الأول الجاري، داعيةً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن فرق الوزارة في حالة جاهزية كاملة للاستجابة لأي نداء استغاثة أو حالة طوارئ، ونقوم بمتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وسيتم إصدار أي تحديثات أو تحذيرات إضافية عند الحاجة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة أثناء القيادة، وخاصة في المناطق الجبلية والساحلية، ومتابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الطوارئ والجهات الرسمية، والاستعداد لاحتمال انقطاع الطرق في المناطق المتأثرة بالثلوج.

وأشار الوزير الصالح، إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لحماية الأرواح والممتلكات، ومساندة المواطنين في مواجهة الظروف الجوية القاسية، لافتاً إلى أن المعطيات الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر في الوزارة تشير إلى هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة على المناطق الساحلية وإدلب والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، مع توقع تشكل السيول والفيضانات حتى صباح الخميس القادم.

وتشهد سوريا هذا الأسبوع حالة جوية غير مستقرة تتخللها هطولات مطرية وثلجية غزيرة، مع اشتداد سرعة الرياح في بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر والحيطة.