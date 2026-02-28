افتتاح قسم المباحث الجنائية بمعرة النعمان بريف إدلب لتعزيز الأمن

إدلب-سانا

افتتحت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب اليوم السبت قسم المباحث الجنائية المستحدث في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي لتوفير بيئة آمنة في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح العميد غسان باكير قائد الأمن الداخلي بالمحافظة في تصريح لـ مراسل سانا أهمية استحداث القسم بالتزامن مع عودة عدد كبير من أهالي منطقة معرة النعمان إلى بلداتهم وقراهم، وذلك بهدف تعزيز شعور الأمان والاطمئنان، وردع الجريمة، لافتاً إلى دور القسم في تخديم منطقة المعرة وريفها بالكامل من خلال أفرعه التي يتم توزيعها في القرى والبلدات الكبيرة.

من جانبه أكد رئيس قسم المباحث الجنائية بمعرة النعمان إسماعيل الحمود ضرورة تفعيل أقسام الشرطة في المنطقة وخاصة قسم المباحث الجنائية، ولا سيما بعد عودة أهالي المعرة بأعداد كبيرة، وحقهم بأن ينعموا بالأمان الذي فقدوه منذ سنوات، مثمناً سرعة استجابة المعنيين لتفعيل وتجهيز القسم، وإمداده بالكوادر اللازمة، حرصاً على سلامة الأهالي وراحتهم.

وكانت وزارة الداخلية افتتحت في تشرين الثاني من العام الماضي فرع المباحث الجنائية في مدينة إدلب بينما يمثل افتتاح قسم المباحث الجنائية في معرة النعمان خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقراراً وخلق بيئة آمنة تسهم في التنمية المستدامة للمنطقة.