مؤسسة مياه حلب تضع المركز الشمالي للمياه في بلدة قبتان الجبل بالخدمة

حلب-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حلب، المركز الشمالي للمياه في بلدة قبتان الجبل بريف المحافظة الغربي بالخدمة بعد إعادة تأهيله وتشغيله بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس وحدة مياه عنجارة زياد الحاج خالد في تصريح لمراسل سانا، أن مؤسسة مياه حلب بالتعاون مع منظمة “هيكس إيبر”، السويسرية عملت على تأهيل مركز مياه قبتان الجبل وتشغيله وتزويده بـ 120 لوح طاقة شمسية لتأمين مياه الشرب للأهالي الذين يتجاوز عددهم 22 ألف نسمة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لتأهيل باقي المراكز في البلدة.

بدوره أشار مسؤول تشغيل محطة المياه الشمالية في بلدة قبتان الجبل عبدو إبراهيم إلى أن وضع المشروع بالخدمة ساهم في استقرار عمليات الضخ اليومي، وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين.

من جهته بيّن المواطن أحمد مصطفى أن تشغيل المركز أسهم في توفير المياه الصالحة للشرب للمنازل بشكل مستمر، وفي إنهاء معاناة سكانها من عملية نقل المياه بالصهاريج.

يُذكر أن مؤسسة مياه حلب تواصل تأهيل مراكز المياه بريف المحافظة بالتعاون مع منظمة “هيكس إيبر” السويسرية التي تُعنى بشؤون التنمية ومكافحة الفقر في عدد من الدول.