مباحثات سورية سويدية لتفعيل النقل الجوي مع الدول الأوروبية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عمر الحصري، مع القائم بأعمال سفارة السويد في دمشق جيسيكا سفاردستروم، سبل تفعيل عمليات النقل الجوي بين سوريا والدول الأوروبية.

وناقش الجانبان خلال لقاء في دمشق اليوم الخميس، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني، والاطلاع على آخر مستجدات قطاع الملاحة الجوية، مشيرةً إلى أنه جرى سبل إعادة تفعيل عمليات النقل الجوي بين سوريا والدول الأوروبية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي، ودعم حركة المسافرين والشحن، وفق المعايير الدولية الناظمة لقطاع الطيران المدني.

وتعقد الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مجموعة من اللقاءات مع جهات عربية ودولية، في إطار تعزيز علاقاتها وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني، وتنشيط حركة الملاحة الجوية مع دول العالم.