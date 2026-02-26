وزيرا الداخلية والطاقة يبحثان خطط وإجراءات حماية المنشآت الحيوية

دمشق-سانا

بحث وزيرا الداخلية أنس خطاب والطاقة محمد البشير، آليات التنسيق والتعاون المؤسسي بين الوزارتين لحماية المنشآت الحيوية، وذلك خلال لقاء جرى في وزارة الداخلية بدمشق شارك به وفد من وزارة الطاقة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية، العميد باسم منصور، وعدد من ضباط الوزارة.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء استعراض الخطط والإجراءات المتكاملة لحماية المنشآت الحيوية، بما في ذلك آبار النفط التي تسلّمتها الحكومة السورية مؤخراً.

كما ركز اللقاء على آلية تأمين خطوط نقل النفط والغاز ومحطات المياه والكهرباء، وضمان استمرارية تشغيلها وفق أعلى معايير الاستقرار والسلامة التشغيلية.

وكانت الشركة السورية للبترول تسلمت مؤخراً من “قسد” عدداً من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور، وباشرت عمليات استخراج النفط منها ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 30 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية على وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

