وزارة الطوارئ: سوريا تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم غد الثلاثاء

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن سوريا ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم غد الثلاثاء، على أن تمتد ذروة الفعالية من ساعات الظهر حتى المساء، مؤكدة ضرورة اتباع إرشادات السلامة العامة والتواصل مع فرق الدفاع المدني في حالات الطوارئ والحوادث المرورية.

وبينت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن حالات عدم الاستقرار تتميز بتشكل خلايا رعدية ركامية تؤدي إلى هطولات غزيرة تترافق بالعواصف الرعدية القوية مع رياح هابطة ضمن نطاقات جغرافية لا يمكن تحديدها نظراً لطبيعة حالة عدم الاستقرار التي تشهد فيها مناطق هطولات غزيرة مع عواصف رعدية بالتزامن مع استقرار طقس منطقة مجاورة.

وحذرت دائرة الإنذار المبكر من احتمالية هطولات رعدية غزيرة ضمن نطاقات جغرافية عشوائية، وعواصف رعدية قوية ترافق الخلايا الركامية، واحتمالية حدوث رياح هابطة قوية وتساقط للبرد.

ودعت دائرة الإنذار المبكر إلى ضرورة تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية عند حدوث هطولات غزيرة، وعدم المخاطرة وقطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه منخفضة، وتجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البرد أو في الطرقات الزراعية، وعدم الاقتراب من أي مجرى مائي لتجنب خطر الانزلاق والسقوط، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مجاري السيول.

وأشارت الدائرة إلى أهمية عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول، والابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جرياناً قوياً وكبيراً للمياه وعدم المجازفة بعبورها بالآليات، وعدم إيقاف السيارات في مناطق منخفضة أو قرب المجاري المائية، وتخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

كما لفتت الدائرة إلى ضرورة عدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أبراج الكهرباء أو في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية القوية، وتجنب التصوير والامتناع عن استعمال الهواتف المحمولة، وتثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير والسقوط لتجنب أخطار الرياح الهابطة، وعدم الاقتراب من المباني والجدران المتصدعة.

وكانت سوريا شهدت مؤخراً سلسلة من المنخفضات الجوية أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة في عدد من المحافظات، وارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.